Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 46,30 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 46,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 46,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 223.626 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 86,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,43 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,70 Prozent zurück. Hier wurden 8,86 Mrd. EUR gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

