Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 69,56 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 69,56 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,10 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.260 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,82 Prozent. Am 23.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,88 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

