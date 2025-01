Porsche Aktie News: Porsche büßt am Donnerstagnachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 59,72 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 59,72 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 59,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,44 EUR. Zuletzt wechselten 84.860 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Mit einem Zuwachs von 61,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 6,93 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.10.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

