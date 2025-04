Porsche Aktie News: Porsche gibt am Mittwochvormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 41,18 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 41,18 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,08 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.885 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 57,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,14 EUR.

Am 03.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,40 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Porsche-Aktie.

