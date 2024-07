Porsche Aktie News: Porsche fällt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 71,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 71,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 71,24 EUR. Bei 71,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.375 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,55 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 37,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,66 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,68 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,13 EUR aus.

Am 26.04.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Kursplus