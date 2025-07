Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 42,75 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 42,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 42,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,62 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 301.315 Aktien.

Am 16.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Abschläge von 7,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,14 EUR an.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,01 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

