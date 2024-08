Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 66,50 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 66,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,70 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 82.235 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,52 EUR am 05.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 1,47 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,49 EUR fest.

