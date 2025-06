Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 41,58 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 41,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 41,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.003 Porsche-Aktien.

Bei 76,14 EUR erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 83,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 2,77 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 8,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

Hot Stocks heute: Dollarabwertung I Porsche Shortsellers Liebling I NVIDIA

Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein