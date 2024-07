Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 75,38 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 75,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 76,02 EUR. Bei 73,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 587.595 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 12,89 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Porsche veröffentlichte am 26.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,99 EUR je Aktie belaufen.

