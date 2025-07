Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 44,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,2 Prozent auf 44,14 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 44,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,21 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 229.136 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 72,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,33 Prozent.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14 EUR an.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 29.07.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Porsche-Aktie.

