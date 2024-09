Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 64,96 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 64,96 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,32 EUR nach. Mit einem Wert von 66,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 575.376 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 102,45 EUR markierte der Titel am 12.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 57,71 Prozent wieder erreichen. Bei 64,32 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

