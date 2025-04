Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 43,49 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 43,49 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 43,63 EUR. Bei 43,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 451.652 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 121,20 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,43 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 7,04 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 63,13 EUR.

Am 03.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.04.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 06.05.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

