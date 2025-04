Porsche Aktie News: Porsche legt am Vormittag zu

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,90 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie legte bis auf 43,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 43,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 32.308 Stück.

Bei 96,20 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,76 Prozent.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 65,00 EUR.

Porsche gewährte am 03.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 11,52 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,40 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 28.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie im Plus: Erhöhte Lagerbestände in den USA

VW-Aktie trotzdem im Minus: E-Auto-Absatz in Europa verdoppelt

Porsche-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral