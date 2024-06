Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 73,58 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 73,58 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 73,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 73,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,70 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 10.547 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 1,98 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Porsche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

