Porsche Aktie News: Porsche wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 74,48 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 74,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.775 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,55 EUR) erklomm das Papier am 14.07.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 55,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,25 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Am 26.04.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 EUR je Aktie.

