Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 75,46 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 75,46 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,88 EUR zu. Bei 75,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 20.472 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 115,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,13 Prozent. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,66 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 14,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,98 EUR je Aktie belaufen.

