Porsche Aktie News: Porsche am Mittag freundlich

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 70,14 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 70,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 70,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,36 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.045 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 27,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 25.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

