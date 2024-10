Porsche Aktie News: Porsche zieht am Freitagnachmittag an

Kurs der Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 70,64 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 70,64 EUR zu. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,78 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 234.921 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,69 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 10,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

