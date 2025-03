Porsche Aktie News: Porsche verbilligt sich am Mittag

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 54,30 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 54,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 53,90 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 54,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 861.006 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 77,83 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,60 EUR am 04.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,13 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

