Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 75,14 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 75,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 75,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.484 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 115,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,25 EUR an.

Am 26.04.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,99 EUR fest.

