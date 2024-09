Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 67,54 EUR zu.

Das Papier von Porsche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 67,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 67,72 EUR. Bei 67,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 44.749 Stück.

Am 14.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,10 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 64,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,63 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

