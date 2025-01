Blick auf Porsche-Kurs

Porsche Aktie News: Porsche macht am Montagvormittag Boden gut

13.01.25 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 60,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 60,86 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 61,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 72.586 Stück. Bei 96,56 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 58,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 55,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 9,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,88 EUR für die Porsche-Aktie. Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026. Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,30 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Porsche-Aktie mit Overweight ein Hot Stocks heute: Porsche Short-Quote weiter gestiegen Porsche-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: Bericht über Trump-Pläne für Zölle belastet

