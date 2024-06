Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 71,84 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 71,84 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 71,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.887 Porsche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,20 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,50 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

