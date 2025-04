Porsche Aktie News: Porsche steigt am Mittag

Porsche im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 44,02 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 44,02 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 44,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 234.160 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 8,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Porsche-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 11,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.04.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,26 EUR je Aktie belaufen.

