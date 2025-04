Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 43,44 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 43,44 EUR ab. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,89 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 329.375 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 92,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 113,49 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 6,93 Prozent sinken.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,72 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,52 Mrd. EUR gegenüber 10,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Porsche-Aktie