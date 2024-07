Porsche Aktie News: Porsche fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 71,82 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 71,82 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 71,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 571.423 Porsche-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,65 EUR an. 59,64 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,66 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 9,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,95 EUR im Jahr 2024 aus.

