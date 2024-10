Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 67,16 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 67,16 EUR. Bei 66,88 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 67,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 34.979 Stück.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Am 23.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,18 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 24.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Aktie aus.

