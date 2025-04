Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag in Rot

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 43,37 EUR ab.

Das Papier von Porsche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 43,37 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 43,33 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.713 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,74 EUR erreichte der Titel am 25.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 7,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,72 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,40 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,16 EUR im Jahr 2025 aus.

