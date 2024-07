Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 74,32 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 74,32 EUR zu. Die Porsche-Aktie legte bis auf 74,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,50 EUR. Zuletzt wechselten 252.020 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 113,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 53,12 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 65,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Porsche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

