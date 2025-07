Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag fester

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 42,27 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 42,27 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 42,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 156.749 Stück.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 77,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 6,36 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 29.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

