Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 68,26 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 68,26 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 68,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,00 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.965 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 30,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 64,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 6,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 90,63 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

