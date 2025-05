Porsche Aktie News: Porsche wird am Montagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,74 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 45,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,40 EUR. Bisher wurden heute 218.288 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 18.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,04 EUR an. 83,73 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 13,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 49,72 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Porsche-Aktie

Porsche-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind