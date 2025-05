Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,75 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,75 EUR. Bei 46,10 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.711 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 44,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,43 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 13,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,36 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 2,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

