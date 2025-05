Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagmittag stärker

Porsche im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 46,17 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 46,17 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 46,38 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,05 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.290 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2024 auf bis zu 82,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 77,99 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Mit Abgaben von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,72 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,28 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

