Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag höher

Die Aktie von Porsche zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,28 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 46,28 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,57 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 46,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.127 Porsche-Aktien.

Am 18.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 81,59 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 40,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,64 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,36 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,01 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

