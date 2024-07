Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 72,28 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 72,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 71,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.545 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (65,66 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

