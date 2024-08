Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 69,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 69,04 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 69,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,16 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 12.233 Aktien.

Am 22.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,40 EUR. Gewinne von 49,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,68 Prozent.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 EUR an.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

