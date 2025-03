Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 52,12 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 52,12 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,04 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.645 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 0,77 Prozent wieder erreichen.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 69,00 EUR.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,40 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. Am 06.05.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,50 EUR je Porsche-Aktie.

