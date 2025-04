Porsche Aktie News: Porsche macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kurs der Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 44,24 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 44,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208.131 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 109,63 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 9,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,60 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 03.04.2025. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 11,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

