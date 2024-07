Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Porsche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Bei der Porsche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 68,96 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 68,96 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 70,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 68,20 EUR. Bei 69,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 585.985 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 113,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,66 EUR am 02.07.2024. Mit Abgaben von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,26 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,25 EUR.

Am 26.04.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.

