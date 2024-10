Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 69,96 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 69,96 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,42 EUR. Bei 68,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.530 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,02 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,68 EUR am 23.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 84,75 EUR angegeben.

Am 24.07.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 18.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,35 EUR je Aktie aus.

