Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 70,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 70,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,86 EUR. Bisher wurden heute 48.334 Porsche-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,05 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 46,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,12 EUR am 13.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,38 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich