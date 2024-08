Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 69,76 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 69,76 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,64 EUR ab. Bei 69,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.218 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2023 bei 103,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,12 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Abschläge von 6,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,38 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt mittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot