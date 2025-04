Porsche Aktie News: Porsche knickt am Vormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,2 Prozent auf 44,01 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 6,2 Prozent auf 44,01 EUR nach. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,56 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,74 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.241 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.04.2024 auf bis zu 89,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 103,27 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,67 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,11 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11,52 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie: Morgan Stanley gibt Underweight-Bewertung bekannt

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Porsche-Aktie