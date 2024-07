Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 70,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 70,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.791 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 113,60 EUR markierte der Titel am 03.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 100,38 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

