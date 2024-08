Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 69,78 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 69,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 69,78 EUR. Bei 69,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.909 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2023 erreicht. Gewinne von 47,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,38 EUR.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

