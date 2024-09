Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 73,82 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 73,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 72,96 EUR. Mit einem Wert von 74,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.829 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Gewinne von 30,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,88 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 25.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Porsche-Aktie.

