Portfolioumbau beschert Mutares zum Jahresstart deutlich mehr operativen Gewinn

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ist dank eines regen Portfolioumbaus mit mehr Erlös und einem Gewinnsprung in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz des Konzerns sei im ersten Quartal um rund 13 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte auf fast 380 Millionen Euro hoch, nachdem im Vorjahr hier noch 66,1 Millionen Euro erzielt worden waren.

Die operative Kennziffer werde regelmäßig durch transaktionsbedingte Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise der günstige Erwerb von Unternehmen sowie Entkonsolidierungseffekte, hieß es weiter. Mutares hatte im ersten Quartal gleich mehrere Unternehmen übernommen, darunter auch die Buderus Edelstahl und die SMA Metalltechnik. Zugleich bereitete der Konzern den - im April erfolgten - Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr vor, der letztlich Millionen einbrachte. Unter dem Strich stieg das Konzernergebnis im ersten Quartal auf knapp 248 Millionen Euro, ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch fast 55 Millionen Euro Verlust gemacht.

Mutares hatte bereits am Vorabend überraschend seine Jahreszahlen für 2024 präsentiert, die allerdings schlechter als erwartet ausgefallen waren. Zugleich hatte die Beteiligungsgesellschaft eine Verschiebung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses angekündigt und dies mit einem erhöhten Prüfungsaufwand wegen komplexer Sachverhalte begründet./tav/stk