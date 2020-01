RATIONAL-Aktie auf Rekordhoch - Deutsche Bank wird noch optmistischer

Zuletzt zählten die Papiere mit einem Plus von 3,29 Prozent auf 738,00 Euro noch zu den Favoriten im MDAX . Analystin Nika Zimmermann sieht vor allem in den USA und in Asien großes Wachstumspotenzial für das Unternehmen, da dort vergleichweise wenige Restaurantküchen mit Kombigarern ausgerüstet seien. Vor diesem Hintergrund hob die Expertin das Kursziel von 724 auf 789 Euro an und bekräftigte ihre Kaufempfehlung.

Abgesehen von einem Rückschlag in der zweiten Hälfte 2018 kennen die RATIONAL-Aktien seit Jahren nur einen Weg: nach oben. Seit der Weltfinanzkrise 2008 haben sie ihren Wert verdreizehnfacht. Dabei legten sie allein 2019 um fast 45 Prozent zu./mis/fba

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: RATIONAL