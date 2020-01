Wirecard-Aktien setzen Rally fort - Commerzbank optimistisch

Die Papiere knüpften am Freitag an ihre jüngste Erholung an und stiegen am Vormittag auf bis zu 140,70 Euro. Zuletzt zählten sie mit einem Plus von noch 4,27 Prozent auf 140,35 Euro zu größten Gewinnern im festen Leitindex DAX . Mit dem Sprung über 139,80 Euro konnten die Aktien die im Oktober nach abermaligen Vorwürfen der "Financial Times" (FT) hinsichtlich der Bilanzierungspraxis aufgerissene Kurslücke schließen.

Der Aktienkurs war im Oktober nach einem Bericht der FT über angebliche Buchhaltungsprobleme in Dubai und Irland eingebrochen und bis Dezember auf ein Zwischentief von 102,20 Euro gefallen. Seither hat sich der Kurs nun schon um fast 37 Prozent erholt.

Mit dem Kurssprung vom Freitag setzten sich die Papiere zudem deutlicher von der 200-Tage-Durchschnittslinie ab, die sie tags zuvor erstmals seit Oktober überwunden hatten. Ein Anstieg über diesen längerfristigen Trendindikator kann Aktien zusätzlich Schwung verleihen.

Rückenwind hatte den Papieren jüngst ein Wechsel an der Aufsichtsratsspitze sowie Pläne für eine Aufstockung der Konzernführung verliehen. So hatte der seit Mitte Januar amtierende Chefaufseher Thomas Eichelmann im Interview dem "Manager Magazin" gesagt, "unabhängig von den derzeit aktiven Vorständen stellen wir uns im Aufsichtsrat die Frage, ob wir den Vorstand nicht erweitern sollten."

Zudem läuft aktuell eine Sonderprüfung der Bücher von Wirecard durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG. Dadurch will Eichelmann die immer wiederkehrenden Vorwürfe der FT entkräften. Der Bericht soll noch im ersten Quartal veröffentlicht werden. Er dürfte entscheidend werden für die weitere Kursentwicklung, die deutlich unter den FT-Vorwürfen gelitten hat. Bis zum Rekordhoch von 199 Euro aus dem Herbst 2018 fehlen aktuell rund 43 Prozent.

Positiv zu den Aktien äußerte sich am Freitag Analystin Heike Pauls von der Commerzbank. Sie blickt in ihrer Studie auf die Geschäftsentwicklung des Bezahldienstleisters und erwartet im Schlussquartal 2019 eine Fortsetzung des hohen Wachstums. Die Resultate dürften solide ausfallen, wenngleich der Spielraum für Überraschungen gering sei, erklärte die Expertin. Ihr zufolge dürfte Wirecard Eckdaten bereit Ende Januar vorlegen. Pauls bestätigte ihr Kaufvotum und ein Kursziel von 230 Euro./mis/la

